Corse : il vendait des « masques chirurgicaux » en toute illégalité

Les gendarmes d’Aléria ont rapidement mis la main sur un « vendeur » de masques chirurgicaux. L’homme de 58 ans, résidant à Sorbo Ocagnano s’était rendu le 19 mars dernier sur la commune de Zalana où il avait démarché à leurs domiciles plusieurs personnes âgées. Il a ainsi revendu deux lots de 10 masques chirurgicaux préalablement commandés sur internet pour la somme de 39,90€ le lot. Les acquéreurs ont aussitôt porté plainte.

Le même jour, les gendarmes saisissaient des masques découverts au domicile de sa compagne et dans son véhicule ainsi que 80€ provenant de la vente de ces masques.

Les masques n’avaient ni marque, ni une quelconque indication permettant d’identifier leur provenance. Après vérification auprès d’un personnel de santé, les masques saisis ont été détruits.

Le « vendeur » mis en cause a fait l’objet d’une convocation en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 7 octobre prochain pour pratiques commerciales trompeuses, travail dissimulé par dissimulation d’activité, outre les contraventions pour déplacement hors du domicile sans document justificatif conforme dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, défaut de contrôle technique, et non changement d’adresse sur le certificat d’immatriculation.

Il était connu pour une affaire de travail dissimulé en 2004.