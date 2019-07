Corse : interpellation de Charles Pieri et de trois autres personnes

Charles Pieri a été interpellé à son domicile par les policiers de la PJ. Le parquet de Bastia ne livre pas pour l'heure plus d'informations sur le fond de l'affaire. Trois autres personnes ont également été interpellées dans ce même dossier.

Corse, France

Quatre personnes ont été interpellées ce matin et placées en garde à vue dans une affaire d'abus et de recel d'abus de biens sociaux. Parmi ces quatre personnes figure Charles Pieri, membre de l'exécutif de Corsica Libera. Le leader indépendantistes et les trois autres personnes sont entendus actuellement par les enquêteurs de la l'antenne de Bastia de la police judiciaire, information confirmée par la procureure de la République de Bastia, Caroline Tharot. Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert des armes, ce matin, lors d'une perquisition au domicile de Charles Pieri.