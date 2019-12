Joseph Colombani et Philippe Flori ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bastia à des peines de prison avec sursis accompagnées d'amendes. Les deux hommes étaient poursuivis pour des faits de dégradations dans le bureau du DDTM de Haute-Corse le 21 octobre 2019.

Corse : Joseph Colombani condamné à six mois de prison avec sursis et 1.500€ d'amende

Bastia, France

6 mois de prison avec sursis et 1500 euros d'amende, c'est la peine prononcée cet après-midi par le tribunal correctionnel de Bastia qui jugeait Joseph Colombani. Le président de la chambre d'agriculture de Haute-Corse était poursuivi pour des faits de dégradations dans le bureau du DDTM de Haute-Corse en octobre dernier, accompagné de Philippe Flori, éleveur cortenais.

Les deux hommes avaient manifesté leur colère et l'inquiétude de toute une profession face aux non versements des aides européennes. Philippe Flori s'est vu, lui aussi, infliger une peine de deux mois de prison avec sursis, accompagnée d'une mise à l'épreuve de 18 mois et d'une amende de 500€.

Un rassemblement en soutien était organisé devant le palais de justice de Bastia © Radio France - Caroline Saglione

Lors de son réquisitoire, le procureur de la République de Bastia avait réclamé 4 mois de prison et 800€ d'amende contre Joseph Colombani, et 2 mois de prison et 300€ d'amende contre Philippe Flori.

Dans leurs plaidoiries, les avocats de la défense ont demandé à la présidente du tribunal correctionnel de prendre la juste mesure du dossier et de relativiser les faits d'autant qu'il n'y avait pas de constitution de partie civile de la part de l'état, ni de demande d'indemnisation. "La demande d'emprisonnement n'est ni adaptée, ni justifiée" ont-ils plaidé.