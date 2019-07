Corse : l’appel à la prudence des secouristes en montagne

Corse - France

Prudence, responsabilité ! Ce sont les maitres mots mis en avant par les secouristes en montagne au lendemain d’un accident mortel. Un randonneur belge a été retrouvé mort. Il aurait fait, selon les premières constations, une chute d’une cinquantaine de mètres. La victime s’était aventurée visiblement sur un parcours dangereux et sans équipements adaptés.

Patrice Bonissone, commandant le PGHM de Corse Copier

Les secouristes de Corse du Sud procèdent en moyenne chaque année à 300 interventions en montagne. Et souvent, c’est le comportement des vacanciers qui est la cause d’accidents plus ou moins graves.