Corse : l’inquiétude des jeunes notaires

Les jeunes notaires insulaires sont inquiets. Leur installation est aujourd’hui remise en cause par un nombre de candidatures trop important.

Les jeunes notaires de Corse manifestent leur inquiétude. Ils dénoncent le nouveau système de recrutement mis en place par le ministère de la Justice et voulu par la loi Macron. Selon ces jeunes qui ambitionnent de travailler à leur compte, l’un des arrêtés de la loi Macron accorde la possibilité aux notaires déjà installés de « changer d’air ». Les jeunes notaires ne sont donc plus seuls à prétendre obtenir les nouvelles places disponibles. Et les places sont peu nombreuses. La Corse en offre 8 pour 646 candidatures. Autrement dit, ce système, un tirage au sort dans toutes les régions de France, permet à n'importe quel notaire, qu'il soit néo-diplômé ou expérimenté, possédant déjà sa propre étude, de s'installer selon certains quotas qui varient en fonction des zones géographiques (elles sont au nombre de 247 sur le territoire). Une chose est certaine, la demande est plus forte que l’offre. Me Vanina Mamelli, la présidente de la chambre départementale des notaires de Haute-Corse assure d’ailleurs avoir été surprise par la forte demande. «Les demandes arrivent de toute part. Venir travailler en Corse fait apparemment des envieux. Mais le phénomène s’est retrouvé partout au niveau national puisque pour mille créations, il y a eu trente-quatre mille demandes. Nous dénonçons la procédure du tirage au sort. Le notariat aurait préférer l’accès par un concours et non pas au mérite et à la chance ». Un système de tirage au sort suspendu par le Conseil d’Etat depuis le 14 décembre dernier.

Cette situation surprend tout autant les jeunes notaires. Me Marie-Charlotte Berlinghi vit et travaille à Saint-Florent. « Je suis notaire assistant depuis deux ans. J’ai participé à la procédure d’euro datage comme beaucoup d’autres. On ne s’attendait pas d’ailleurs à ce qu’il y ait autant de demandes. Conséquences : la procédure a été totalement suspendue. Tous les gens comme moi sont dans une impasse. Autrement dit, la seule possibilité pour s’installer est soit le concours de création d’office, soit racheter les parts d’un notaire qui s’en va ».

Le Conseil d’Etat devrait rendre sa décision jeudi 12 ou vendredi 13 janvier.