Corse : la disparition inquiétante d'un jeune randonneur belge

Une enquête pour disparition inquiétante vient donc d'être ouverte par le parquet d'Ajaccio après le signalement par les autorités belges de la disparition d'un de leur compatriote, Kevin Vanneste, a indiqué le procureur d'Ajaccio. Le jeune majeur est arrivé en Corse le 14 septembre et devait repartir le 27 septembre de Bastia "mais il n'a jamais pris son avion", a précisé à l'AFP le procureur, Éric Bouillard. Aucun signalement de disparition n'avait été fait aux autorités corses au moment des faits mais une demande d'investigation a été transmise par les autorités belges et a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante, a ajouté le procureur.

Selon les premiers éléments de l'enquête, il y a eu un incident le 15 septembre quand le jeune homme "n'a pas pu payer dans un restaurant de Bonifacio"

Elle a été confiée à la compagnie de gendarmerie de Porto Vecchio. Selon les premiers éléments de l'enquête, il y a eu un incident le 15 septembre quand le jeune homme "n'a pas pu payer dans un restaurant de Bonifacio". Le 16 septembre, il a eu un contact avec sa famille par WhatsApp. "On sait que le téléphone fonctionne encore un ou deux jours après puis plus rien", poursuit le procureur. Kevin Vanneste était en vacances en Corse et rêvait de boucler le sentier de grande randonnée GR20 qui traverse l'île du nord au sud, a indiqué l'agence de presse belge Belga. Cette disparition a donné lieu en Belgique à la mobilisation de Francis Benoit, bourgmestre (maire) de Cuerne, une commune néerlandophone près de Courtrai où vit la famille du jeune homme. L'élu a écrit au président français Emmanuel Macron et au ministère de l'Intérieur, selon Belga. Un avis de recherche a été largement diffusé.