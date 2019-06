Corse : la justice se déplace sur le site de l'hôtel Misincu, à Cagnanu

Corse, France

Magistrats, avocats des deux parties et défenseurs de l’environnement se sont donnés rendez-vous, ce jeudi matin, sur le site de l'hôtel 5 étoiles Misincu, à Cagnanu. Une démarche, peu commune, qui a eu lieu à la demande de la justice.

Un parking construit sur une zone humide © Radio France - Pierre-Louis Sardi

La SAS et le gérant du luxueux complexe hôtelier sont attaqués par le collectif U Levante et la DDTM pour la construction sur plus de 1500 mètres carrés de bâtiments sans permis de construire. Ils dénoncent également le comblement d’une zone humide pour y construire un parking.

Les gérants de l'hôtel Misincu ont pour leur part refusé de répondre à nos questions.

Le procès aura lieu finalement au mois de septembre... et reposera en partie sur les conclusions faites ce jour.