Corse : la mise au point de la veuve d'Yvan Colonna

Elle n'avait jamais parlé jusqu'à ce jour. Stéphanie Colonna, la veuve d'Yvan Colonna, a finalement décidé de prendre la parole, huit mois après l'agression mortelle de son mari à la prison d'Arles, après la vague de protestation que cette mort a provoquée dans l'île. Stéphanie Colonna, qui a épousé le militant nationaliste en 2011, assure ne plus supporter l'utilisation "du nom d'Yvan".

Dans un court communiqué, elle menace de poursuites ceux qui ne respecteront pas sa volonté :

"En tant que veuve d’Yvan Colonna , je tiens à alerter tous les sympathisants et militants nationalistes que les manifestations et autres évènements organisés au nom d’Yvan pour "honorer" sa mémoire, ne sont en aucun cas organisés avec mon approbation ni celle de ses enfants. Ce ne sont qu’en fait, des prétextes à l’initiative de "pseudos" organisateurs mal intentionnés voulant se faire une notoriété ( politique) ou de l’argent. A partir de ce jour, les avocats d’Yvan feront ce qu’ils auront à faire pour que les volontés de ses enfants et moi-même soient respectés" .