Corse : la quête d’une mère

Lilium Velghe, originaire de Belgique, est la mère de Kevin Vanneste, jeune homme de 30 ans disparu le 16 septembre 2018 en Corse. Deux ans après cette disparition et une enquête qui n'a pas permis d'en savoir plus, elle a décidé de venir s'installer en Corse pour poursuivre les recherches elle-même.

Une enquête au point mort

Le 16 septembre 2018, le jeune belge de 30 ans est vu pour la dernière fois à la cathédrale Sainte Marie de Bastia - DR/

Pour le moment, le mystère reste entier en ce qui concerne la disparition de Kevin Vanneste. L'enquête menée par le parquet de Bastia est toujours en cours, la justice et les services de gendarmerie en charge du dossier se refusent donc à toute déclaration officielle. Ce que l'on sait, c'est que le 16 septembre 2018, le jeune belge de 30 ans est vu pour la dernière fois à la cathédrale Sainte Marie de Bastia. Après avoir parlé avec le prêtre, il laisse ses affaires en indiquant à ce dernier qu'il part faire le GR 20 et qu'il viendra récupérer son sac plus tard. Plus personne ne le reverra. Les recherches, appels à témoin et avis de recherches lancés de la Corse à la Belgique s'enchainent sans succès. Les semaines, les mois passent et toujours aucune trace du jeune homme. Disparition volontaire ou encore accident toutes les pistes restent ouvertes encore aujourd'hui nous dit-on. Il faut dire que l'absence d'éléments matériels et le grand flou qui entourent cette disparition compliquent le travail des enquêteurs. La mère de Kevin Vanneste, elle, affirme ne pas perdre espoir et va reprendre ses recherches dès le début octobre.

L’entretien

Pourquoi avoir pris cette décision de venir vous installer en Corse ?

"C’est plus facile pour moi ici, _en Belgique je ne peux rien faire, là sur place je peux m’engager à recommencer les recherches, mettre des affiches, demander aux gens. Et puis là sur place je suis avec mon fils même s’il n’est pas là…_C’est plus pratique, si on rentre à la maison avec le cœur vide et qu’on n’a rien trouvé, on peut recommencer le lendemain. Je ne peux pas prendre tous les 15 jours l’avion pour continuer les recherches."

Que savez-vous de l’enquête toujours en cours ?

"J’ai été 4 fois en Corse, la gendarmerie m’a dit beaucoup de choses sur le suivi de l’enquête mais _il n’y a aucune piste_. La police Belge ne me dit rien, la communication est très difficile, c’est aussi pour ça que je viens en Corse."

Qu’est-ce que vous espérez ? Une hypothèse ?

"Il faut que je le retrouve, tant qu’il n’y a pas de preuve il est toujours là. Pour moi ce n’est pas une disparition volontaire, ce n’est pas son genre de ne pas communiquer avec moi. Quand il est arrivé j’ai tout de suite eu des photos et des messages et deux jours après plus rien. Il m’a même prévenue du manque de réseau dans les montagnes, il est responsable. Il a l’habitude de voyager, trois ans avant il était au Vietnam, il se débrouille très bien, la seule chose qui me vient à l’idée c’est _un accident mais on n’a rien trouvé non plus_."

Est-ce que vous avez des contacts ? De l’aide en Corse ?

"Oui, il y a un grand groupe qui m’aide, ils sont très solidaires. C’est incroyable, ça m’a vraiment réchauffé le cœur parce qu’on a besoin d’être soutenu. J’ai été hébergée, guidée, et encore maintenant ils sont toujours mes yeux et mes oreilles, ils ne me laissent pas tomber et c’est ça qui me fait continuer. On est tellement soutenu, porté, par ces gens-là, très ouverts et compréhensifs ça pousse aussi à continuer à y croire. "

Comment prendre contact avec vous ?

"Facebook, Messenger ou WhatsApp. Je suis tout le temps disponible."