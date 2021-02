Corse : le péril jeune sur les réseaux sociaux

Comment la jeunesse vit-elle l'évolution des relations humaines sur les réseaux sociaux ? Il arrive que des photos circulent, que derrière leurs écrans, les harceleurs potentiels pensent agir en toute impunité ; et les victimes potentielles, elles, n'ont peut-être pas conscience de la portée de l'envoi de messages ou de photos via les réseaux sociaux.

Une quinzaine de personnes s’est rassemblée, hier dimanche, devant le palais de Justice de Bastia pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles. Parmi les manifestants, Chloé : « les réseaux sociaux sont un vecteur, mais ils ne sont pas responsables », affirme la jeune fille, « je pense que chacun peut faire ce qu’il veut avec son corps, l’utiliser à toutes les fins qu’il veut », ajoute Chloé, « le problème, selon moi, c’est le regard qu’on porte sur le corps de femmes, sa sexualisation ».

« Pour moi, le corps d’une fille de 13 ans, ou d’une femme de 40 ans d’ailleurs, je n’y vois rien de sexuel », précise-t-elle, « je pense qu’il y a un gros problème d’éducation en général ; dès le plus jeune âge il faut parler de consentement, de respect, de toutes ces questions-là, oui », conclut Chloé.

Quatre ont été mis en exeman et écroués à Borgo pour des viols et tentatives sur deux collègiennes © Radio France - Didier Arnoux

Surveiller les applications

Parler, expliquer, échanger… mais aussi surveiller, très concrètement, les téléphones et applications utilisés par nos enfants, même adolescents. Vincent Reix est chef du Système Communication Télécommunication et Cyber-menaces de la Gendarmerie d'Ajaccio et pour lui, c’est clair : « il est nécessaire pour les parents de surveiller les comptes des enfants, surtout entre 11 et 15 ans », ajoute le gendarme, « ce sont souvent des pré-ados, ils ne sont pas forcément conscients des dangers encourus sur internet et sur les réseaux sociaux ».

« Du moment où la personne en face, le harceleur on va dire, demande à se dénuder, ou commence à tenir des propos de nature sexuels, c’est sûr, les jeunes et les parents ont des questions à se poser… même une simple photo dénudée, ça craint, pour parler jeune », conclut le gendarme.