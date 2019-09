Corse : les avocats plaident contre la réforme des retraites.

Réunis à Bastia, le Bureau du Conseil National des Barreaux a rappelé son hostilité aux projets du gouvernement de faire fusionner tous les régimes de retraite. Particuliers et général.

Corse, France

Actuellement, les avocats (comme d'autres professions libérales) cotisent à une caisse particulière qui assure un montant de retraite minimale de 1.400 € quel que soit le montant des cotisations. Si leur caisse de retraite était absorbée par le régime général, ce montant diminuerait. La retraite minimale serait de mille euro selon les avocats. Sans compter la hausse du montant de leur cotisation qui mettrait en péril bon nombre de cabinet.

En plus de cette baisse de revenus futurs, c'est la philosophie même de la réforme (assimiler les professions libérales et salariées) qui inquiète les Barreaux. Christiane Féral-Schuhl est la présidente du Conseil National des Barreaux et aujourd'hui elle doit souvent répondre à une question ... dans ces conditions, pour un jeune juriste, est-ce que cela vaut encore le coup de devenir avocat ?

Christiane Féral-Schuhl, Présidente du Conseil National des Barreaux © Radio France - DR / didier arnoux

Christiane Féral-Schuhl Copier

A moyen terme, la réforme des retraites, telle qu’elle serait envisagée par le Gouvernement, aurait également des conséquences pour les justiciables. Le nombre d’avocat pourrait diminuer et donc rendre plus difficile l’accès au droit. Jérôme Gavaudan, le président de la Conférence des Bâtonniers, le pense …

Jérome Gavaudan, Président de la Conférence des Batonniers. © Radio France - DR / didier arnoux

Jérome Gavaudan Copier

Après avoir manifesté avec d’autres membres du collectif SOS Retraites, les avocats disent réfléchir à de nouvelles actions. De nouvelles journées Justice Morte sont à prévoir. Très prochainement .....