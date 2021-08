Corse : menaces sur des pharmaciens engagés dans la campagne de vaccination

Quatre pharmaciens de la plaine orientale, participant à la campagne de vaccination ont fait l'objet de menaces. Ils ont reçu dans leur courrier une balle accompagnée d'un message de menaces. Des faits condamnés par l'ARS, le préfet de Haute-Corse et de nombreux élus insulaires.

ces menaces reçues hier par des professionnels de santé...

Une enveloppe contenant une balle d'arme à feu, accompagnée d'un message de menace avec l'inscription "Antivax".

C'est ce qu'on reçu hier dans leur boites aux lettres quatre pharmaciens de deux officines différentes situés en plaine Orientale. Des faits qui ont été révélés par un communiqué de l'Agence Régionale de Santé qui condamne avec la plus grande fermeté ces actes d'intimidations.

"Aujourd’hui, en Plaine Orientale (Haute-Corse), quatre pharmaciens de deux officines différentes ont trouvé, déposée dans leur boîte aux lettres, une enveloppe contenant une balle d’arme à feu accompagnée d’un message de menace avec l’inscription « antivax ».

Ces faits sont d’une extrême gravité.

L’ARS de Corse, le Conseil de l’Ordre des pharmaciens et l’URPS pharmaciens condamnent avec la plus grande fermeté ces actes d’intimidation, véritables agressions et les assurent de leur soutien total."

Dans un communiqué, le préfet de la Haute-Corse parle d'actes inqualifiable d'une extrême gravité, "La forte implication des pharmaciens dans la campagne de vaccination, peut-on lire, ne doit souffrir d'aucune pression, ni intimidation"

Condamnation également de nombreux élus insulaires.