Corse : nouveau drame de la route à Folelli

Castellare-Di-Casinca, France

Un nouveau drame de la route s’est joué sur les routes de Haute-Corse. L’accident de la circulation, survenu dans l’après-midi du 20 août, à Castellare-di-Casinca, a fait un mort, deux blessés en urgence absolue et deux blessés légers. On ne connait pas les circonstances précises de cet accident dans lequel sont impliqués deux voitures et trois motos. L’une des conductrices, âgée d’une cinquantaine d’année, est décédée. Les autres victimes ont été évacuées vers le centre hospitalier de Bastia, par hélicoptère et ambulances.

15 morts depuis janvier

Ce nouvel accident porte à 15 le nombre de tués sur les routes du département depuis le début de l’année. Parmi ces victimes figurent trois motards. Des motocyclistes qui ont d’ailleurs fait l’objet d’une opération de sensibilisation réalisée à l’entrée sud de Bastia. Les services de sécurité ont procédé à des contrôles de vitesse et ont aussi échangé avec différents motards qui circulaient sans les équipements nécessaires et obligatoires, dont les gants.