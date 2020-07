Corse : première alerte incendie de la saison

Le premier à Aghione, dans les établissements Francisci Environnement. Ce sont 3.500 m² de compost qui brûlent depuis 3h40, cette nuit. Une vingtaine de sapeurs-pompiers et deux véhicules, dont des renforts de la corse du sud sont sur place. Les opérations se poursuivent.

Entre 5 et 10 ha dans le centre Corse

Et puis à Castellu di Rustinu, un feu de forêt s'est déclaré en fin de matinée sur la piste du réservoir. Ce sont donc entre 5 et 10 hectares de végétation qui ont été parcourus par les flammes depuis 11h30, ce matin.

Sur place de nombreux moyens terrestres, notamment deux groupement d'intervention feu de forêt du service incendie et secours et un autre de la sécurité civile... En tout, environ 80 personnels appuyés de moyens aériens : deux Pélicans qui interviennent depuis ce matin ; ils ont été renforcés cet après-midi de deux autres Pélicans et d'un Dash.

Le sinistre est toujours en cours.