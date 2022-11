Corse : Quelles réponses de la justice face aux violences faites aux femmes ?

92 féminicides en France depuis le début de l'année. Et la Corse n'a pas été épargnée comme en témoignent les faits qui se sont déroulés le 14 octobre dernier, à Ajaccio, où une femme de 23 ans a été mortellement poignardée dans le quartier du Finosello .

En deux ans, le nombre de poursuites dans les affaires de violences intrafamiliales a presque doublé en Haute-Corse, passant de 36% à 70% au premier semestre 2022. Sans doute l'un des effets de l'affaire de Julie Douib, la jeune femme assassinée à l’Île-Rousse par son conjoint en 2019 qui avait déposé plusieurs plaintes. Le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, assume une "politique volontariste en la matière". Sur 162 affaires, le parquet compte 114 poursuites et 48 classements sans suite.

Empêcher les récidives

Dans ce catalogue des condamnations figurent 16 mandats de dépôt pour 41 sursis probatoires, 27 sursis simples et 14 peines mixtes. Sans surprise, la très grande majorité des 121 auteurs sont des hommes (108) et la moitié d'entre eux sont en inactivité professionnelle. 10% étaient en récidive. En plus de mieux prendre en charge les victimes, la justice veut cibler les auteurs pour empêcher qu'ils ne recommencent. 40 hommes ayant un potentiel à risque ou ayant déjà été condamnés sont suivis tous les mois par une cellule de veille mise en place au tribunal. Par ailleurs, un centre régional de prise en charge des auteurs veut aussi les mener vers des thérapies de groupe.

« Un politique pénale réactive »

En Corse-du-Sud, le procureur de la République, Nicolas Septe, opte également pour une "politique pénale réactive". Parmi ses priorités celle d’offrir une réponse en moins d'un mois, ce qui explique le recours massif aux comparutions immédiates. Une centaine de personnes a été poursuivie cette année dans le département.

Au-delà de la prise en charge des victimes, il s'agit aussi d'encadrer les auteurs dont la moitié est sous l'emprise d'addictions comme l'alcool et la drogue quand ils passent à l'acte.

Formation des fonctionnaires

Ce volontarisme judiciaire affiché en Corse bute souvent selon les associations sur des dépôts de plainte qui ne sont pas correctement enregistrés. La faute, la plupart du temps, à un manque de formation des fonctionnaires de police ou des gendarmes. Référente de quatre associations et avocate militante, Me Johana Giovanni note que ce chiffre est en baisse.

« Certaines victimes se plaignent encore qu’on ait refusé de prendre leur plainte__. Cela arrive de moins en moins car il faut savoir que les officiers de police et gendarmes n’ont pas le droit de refuser une plainte, même si parfois cela peut leur sembler farfelu » explique Me Johana Giovanni. Et d’ajouter : « Ils sont de plus maintenant formés à la prise en charge des victimes, parce que cela reste des femmes qui ont un profil atypique, dont la prise en charge peut être difficile car elles sont terrorisées et certaines sont parfois tellement en état de choc que leur discours peut paraître, dans un premier, pas ou peu crédible. Elles sont en boucle, se mélangent un peu les pinceaux, on sent qu’il y a une fragilité. On a aujourd’hui pris conscience de cette réalité, on forme donc les forces de l’ordre à cette prise en charge. L’Agence Régionale de Santé a d’ailleurs organisé dernièrement une formation dédiée d’un jour. Je ne sais pas si un jour peut suffire mais c’est déjà ça ».

Le téléphone grave danger

Dans le triptyque des autorités pour agir contre les violences faites aux femmes, il y aussi l'ordonnance de protection familiale qui peut demander l'éviction de l'auteur. Deux autres dispositifs sont usités : le téléphone grave danger qui fonctionne bien et le bracelet anti-rapprochement qui fonctionne moins bien.

Au-delà des statistiques de violences faites aux femmes, il y a des récits. Victime de violences, Mathilde (le prénom a été changé) a dénoncé des faits de violence et de séquestration que la justice a condamnés. Mais cette jeune femme ne se dit pas en sécurité pour autant et craint pour sa vie. En attendant, l'enfant du couple a été placé en famille d'accueil et elle redoute une issue tragique pour que l'on prenne en compte sa détresse. « Je vis dans la peur, je ne sors plus de chez moi toute seule. Même en sachant que j’ai un téléphone grave danger » a-t-elle confié. « Il n’y a pas de justice, on attend qu’il se passe des drames… Je voudrais pouvoir retrouver mon fils et vivre une vie normale. La seule fois où ça a été possible c’était lorsqu’il était en prison ».

« Ne jamais garder le silence parce que ça tue »

Originaire de Tunisie, Sonia (le prénom a été changé) a vécu un calvaire . Mariée en Tunisie, elle a demandé le divorce et devait rejoindre son mari. Elle a subi plusieurs viols de la part d'amis de celui-ci. Puis a été prise en charge. Elle enjoint les femmes à briser la loi du silence et à ne pas accepter le joug des bourreaux. « Je conseille aux femmes de ne jamais garder le silence parce que ça tue » dit-elle. « Avec le temps, j’ai réappris à avoir confiance en moi et en les autres. Je suis encore vivante et j’en suis contente__ ».