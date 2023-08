Corse : recrudescence des cambriolages dans l’extrême sud

Prudence face aux cambriolages dans l'extrême sud, les maisons, qu'il s'agisse de résidences principales, secondaires ou de location, sont particulièrement visées autour de Porto-Vecchio, Bonifacio, Zonza ou encore Lecci. C'est le cas tous les ans pendant la période estivale

Les conseils de Jean François Thibault, le commandant de la compagnie de gendarmerie de l'extrême sud Corse, à Porto-Vecchio : « On n'a pas de jour défini, on peut avoir des faits chaque jour de la semaine. Cependant, on observe une particularité à la commission de ces faits, qui sont principalement commis de nuit, en présence des résidents qui dorment, avec ou sans effraction, en aucun cas les personnes qui commettent ce genre de faits ne vont au contact des gens, à la moindre alerte au réveil des gens, à la moindre à alarme, au moindre aboiement d'un chien par exemple, les gens prennent la fuite.

Il y a vraiment des conseils au quotidien fermer la porte à double tour, mettre en fonctionnement les alarmes volumétriques c'est vraiment très efficace, tout ce qui peut alerter et gêner le cambrioleur est efficace, et surtout si des faits se produisent préserver les scènes où sont passés les cambrioleurs de façon à ce que les gendarmes fassent des investigations poussées et vraiment efficaces. »

ⓘ Publicité

Relâchement général en période estivale

Des faits qui ont donc toujours lieu dans des maisons qu'il s'agisse de résidences principales, secondaires ou de locations, surtout la nuit et majoritairement en présence des occupants.

Mais les gendarmes se veulent rassurants : dans aucun des cas les cambrioleurs ne sont allés au contact, ils profitent que les habitants dorment pour se servir et surtout du relâchement général en période estivale.

Des fenêtres ou des portes ouvertes, des alarmes qui ne sont pas activées, et des objets de grande valeur visibles avant même de pénétrer dans les maisons. Soyez prudents donc et si la mésaventure vous arrive surtout ne touchez à rien avant que les enquêteurs n'aient pu faire leur travail d'identification. Il faudra ensuite déposer plainte et déclarer le vol à votre assureur par lettre recommandée sous 2 jours ouvrés.