Corse : suicide en prison d’un membre présumé de la bande du “petit bar”

Un membre présumé de la bande du “petit bar” s'est suicidé cette nuit en prison. Incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon la Farlède, il était mis en examen pour blanchiment et non justification de ressources.

Cet homme de 45 ans avait été mis en examen mi-janvier dans ce que l'on appelle désormais le volet financier du petit bar. Il était poursuivi pour blanchiment et non justification de ressources et incarcéré au centre pénitentiaire de Toulon la Farlède.

Sa défense ne décolère pas et pointe du doigt le traitement fait à son client depuis son interpellation.

L'avocate est encore sous le choc. Elle aurait dû voir son client ce matin, mais n'avait pas réussi à joindre les services pénitentiaires vendredi dernier afin de prendre rendez-vous et avait donc dû repousser la rencontre.

Pourtant, il y avait urgence selon elle. Un proche du détenu avait reçu, en fin de semaine dernière, une lettre dans laquelle on pouvait déceler des signaux d'alerte.

Joints par téléphone, plusieurs avocats des membres présumés de la bande du “petit bar” affirment ce matin “qu'ils n'ont jamais vu autant d'agressivité de la part des juges".

Le 12 février, un courrier avait été envoyé à la juge d'instruction pour lui demander d'autoriser le détenu, qui s'est suicidé, à avoir accès à la cabine téléphonique. Depuis son incarcération cet accès lui était refusé. "Sans parloir, ni cabine, cela revient à mettre le détenu à l'isolement" déplore son avocate. Cette dernière se demande dans quelle mesure on peut aujourd'hui empêcher un prisonnier d'entrer en contact non seulement avec ses proches mais surtout avec ses avocats.

La défense annonce donc qu'elle n'en restera pas là et qu'elle va monter un dossier afin de comprendre exactement pourquoi ce détenu en est arrivé à se suicider.

Le parquet de Toulon a confié une enquête à la gendarmerie.