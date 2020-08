Corse : tensions au lendemain de l'assassinat de Tony Carboni

Le lâche assassinat de notre enfant Tony s'inscrit dans la suite d'une campagne médiatique organisée à dessein dans le but de désigner à tort des coupables...

Au lendemain de l'assassinat à Ota de Tony Carboni, sa famille et ses amis font part dans un communiqué de leur peine, mais aussi de leur colère. Ils affirment que "Tony avait une vie tout à fait normale, et était totalement étranger aux faits qui ont endeuillés la région ces derniers mois (...) Il a été la cible innocente d'assassins revanchards aveuglés par la haine". Et de conclure : "Malgré nos démarches d'apaisement dans ce contexte délétère, nous constatons qu'une étape malheureusement a été franchie".

En réponse à ce communiqué, le collectif anti-mafia Massimu Susini évoque "des menaces de mort visant le collectif et certainement toutes les personnes attachées à Massimu Susini".

Le collectif n'a calomnié personne (...) Nous ne sommes pas responsables de la mort de Tony Carboni

Le collectif conclut en affirmant qu'"il a bien reçu, officiellement, (vos) menaces de mort et s'estime en droit de se défendre si la vie de ses membres se voyait menacée".