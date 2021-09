Corse : Trois blessés dont deux graves dans le crash d'un avion à Vescovato

Un bimoteur s'est crashé en milieu de matinée sur la commune de Vescovato a lieu dit Lisoloto. L'appareil avait à son bord trois personnes, le pilote et deux touristes anglais. Deux de ces trois personnes ont été très gravement blessées et transportées en urgence absolue à l'hôpital de Bastia. L'une d'entre elles, la plus grave, a été évacuée par Dragon 2B, l'hélicoptère de la Sécurité Civile.

Les circonstances de l'accident n'étaient toujours pas connues à la mi-journée.

Des moyens de secours importants ont été déployés sur le lieu de l'accident. Les pompiers sont venus à bout de l'incendie qui s'est déclaré sur l'avion suite à l'impact.