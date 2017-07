Corse, trois morts et deux blessés graves dans deux accidents de la route

Fin de semaine dramatique sur les routes de Haute-Corse. Deux accidents de la circulation sont survenus en l'espace d'une heure à Occhiatana et Ghisionaccia. Ils ont fait trois morts et deux blessés graves.

Le premier est survenu, en Balagne, sur la route entre Belgodère et Occhiatana. Il était 18h50 lorsque les passagers d'un scooter, un jeune femme de 25 ans, et son passager de 17 ans, tous deux originaires de la commune, sont entrés en collision avec un 4x4 qui arrivait en sens inverse. La jeune femme est décédée sur le coup. Le jeune homme, grièvement blessé, a été évacué par hélicoptère à l'hôpital d'Ajaccio.

La vitesse en cause ?

Un peu plus tard, sur le coup de 20 h, sur la route de la mer à Ghisonaccia, une nouvelle collision frontale a fait deux morts et un blessé grave. Les chauffeurs des deux voitures sont décédés. Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans et d'une femme de 53 ans. La fille de cette deuxième victime, installée sur le siège passager, a été très grièvement blessée. Son état a nécessité une évacuation vers l’hôpital de Bastia. Dans cet accident survenu en plaine orientale, la vitesse semble être à l'origine de ce drame.