Corse : une mère de famille tuée à son domicile

Ile-Rousse, France

« Julie était une femme battante, rayonnante, très courageuse ». Ce témoignage est celui d’Antoinette Salducci, vice-présidente de la communauté de communes de l’Ile-Rousse. Julie était une mère de famille d’une trentaine d’année, maman de deux enfants de 8 et 10. Elle a été tuée par balles, à son domicile. L’auteur présumé des coups de feu serait son ex-compagnon. L’auteur des faits s’est en tout cas rendu aux gendarmes de l’Ile-Rousse. L’homme a été placé en garde à vue.

Pas prise au sérieux ?

Selon de nombreux témoignages, cette jeune maman était victime de violences conjugales depuis de longs mois. Elle avait même déposé deux plaintes contre son ex-compagnon qu’elle avait quitté quelques mois plus tôt. Visiblement, la situation de cette femme était connue par beaucoup de monde. « Je crois que quand il y a le moindre doute, chacun doit en avoir conscience, la personne violente peut déraper à tout moment. C’était tout à fait prévisible » indique Antoinette Salducci. Elle considère que « l’on ne prend peut-être pas au sérieux, autant qu’on le devrait du moins, lorsque quelqu’un vient expliquer qu’il se passe à son domicile des choses difficiles. Faire la démarche d’aller à la gendarmerie n’est pas facile. Et lorsqu’on le fait, cela doit être pris en compte à la hauteur de ce que ressent la personne et de ce qu’explique la personne. Julie m’avait dit qu’elle s’inquiétait parce qu’on ne la prenait pas au sérieux. Il faudra peut-être que je meurs pour que l’on me prenne au sérieux» conclut la vice-présidente de la communauté de communes de l’Ile-Rousse.

Antoinette Salducci, vice-présidente de la communauté de communes de l'Ile-Rousse Copier

Le parquet de Bastia a ouvert une enquête de flagrance pour homicide volontaire.