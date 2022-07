Plusieurs centaines de caravanes se sont installées sur des champs privés entre Corsept et Paimboeuf. De quoi agacer le maire et les riverains.

Corsept : entre 300 et 500 caravanes s'installent illégalement

Elles sont plus nombreuses que les années précédentes. Entre 400 et 500 caravanes de gens du voyages sont arrivées hier dans le secteur de Pornic en Loire-Atlantique, et en particulier dans la petite commune de Corsept, 2 700 habitants.

Plus de 300 caravanes se sont installées illégalement au lieu-dit "La prairie", sur des champs agricoles privés, juste derrière le complexe Joseph Clavier entre Corsept et Paimboeuf.

On ne peut pas continuer à recevoir tout le monde en toute illégalité

"On ne peut pas continuer à recevoir tout le monde en tout illégalité, déplore le maire de Corsept, Hervé Gentes (SE). Cela devient une discorde, et les gens du voyage en profitent."

Bien qu'un terrain existe pour accueillir les gens du voyage, ils se sont installés illégalement sur des champs appartenant à des agriculteurs. "Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler dans les prochains jours, explique le maire, ce qui est sûr c'est que d'ores et déjà cela se passe mal avec les agriculteurs. C'est normal, il s'agit d'une violation de la vie privée. Lorsqu'on leur propose des terrains dédiés, ils refusent pour différentes raisons. Ils préfèrent les stationnements illicites pour pouvoir tirer de l'eau et de l'électricité, ce qui laisse la porte ouverte à beaucoup d'abus."

Des aires dédiées complètes ou trop petites

Du côté de la gendarmerie, on indique qu'environ 500 véhicules venus de Vendée circulent désormais dans le secteur de Pornic ce week-end. L'aire de Trignac réservée aux gens du voyage est complète, et celle de Saint-Brévin-les-Pins est "trop petite pour accueillir autant de véhicules", précise la gendarmerie.

Ce n'est pas la première fois que des gens du voyage s'installent sur ce terrain. D'après Hervé Gentes, 250 caravanes avaient stationné au même endroit l'année dernière à la même période.

Le maire de Corsept a porté plainte. Il est soutenu par l'Association des maires de Loire-Atlantique et l'Association des Maires Ruraux et dialogue en ce moment avec les occupants, en espérant qu'ils quitterons les lieux au plus vite.