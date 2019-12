Corsept: une mère de famille décède sur une route communale, son mari en garde à vue

Le mercredi 4 décembre vers 21 heures, des témoins découvrent de corps d'une femme inanimée sur une route communale entre Corsept et Saint-Brévin-les-Pins. La mère de famille âgée de 34 ans décède peu après .Son mari est placé en garde à vue. Les causes du décès ne sont pas connues.

Corsept, France

Vers 21 heures ce mercredi 4 décembre, au lieu-dit la Pilais, sur une route communale entre Corsept et Saint-Brévin-les-Pins, des témoins découvrent le corps inanimé d'une femme sur la chaussée. Ils appellent les secours qui tentent de réanimer la mère de famille. Mais la jeune femme, âgée de 34 ans qui habite dans le secteur , décède peu après.

Le mari en garde à vue

Une autopsie du corps a été pratiquée ce jeudi à Nantes. Pour l'instant, les causes du décès ne sont pas connues. Les gendarmes poursuivent leur enquête. On ne sait pas si la victime a été percutée par une voiture. Le mari, également âgé d'une trentaine d'années, a été place en garde à vue afin de procéder à des vérifications et à son interrogatoire. Ce jeudi soir, le prolongement de la garde à vue est demandé au Parquet de Saint-Nazaire. La famille qui compte cinq enfants est connue de la mairie et des services sociaux de la commune de Corsept.