Corsica Linea : opération de gendarmerie en pleine mer à bord du Pascal Paoli

Corse, France

Une intervention de la gendarmerie a eu lieu cette nuit à bord du Pascal Paoli. Le navire de la Corsica Linea effectuait la traversée Bastia Marseille et se trouvait au sud-est de Toulon quand les services de la préfecture maritime ont reçu un signalement faisant état de personnes "potentiellement suspectes" à bord. Une équipe de gendarmes maritimes a immédiatement été dépêchée à bord pour procéder au contrôle des ces personnes. Au final, aucune infraction n'a été relevée. Un signalement qui s'est fait de manière objective explique Pasquine Albertini, responsable de la communication de la compagnie: "Ce doute nous a été remonté par une soixantaine de militaires présents à bord par le plus grand des hasards. Il s'avère que ces derniers _étaient formés spécifiquement à la détection d'un risque sûreté_, et qu'ils ont constaté la conjonction d'un certain nombre de critères permettant de dire qu'il existait un risque potentiel à bord. Bien évidemment ils en ont référé au commandant du navire, qui, à partir de là, a déployé une série de mesures préventives. Il s'agissait simplement d'une action de prévention opérée par le commandant et son équipage, de manière responsable et en parfaite concertation avec les autorités compétentes."

Pasquine Albertini, responsable de la communication de Corsica Linea

Le Pascal Paoli a finalement pu accoster sans souci dans le port de Marseille.