Corspet (44) : la commune sous le choc après le drame qui a coûté la vie à une mère de famille de 34 ans

Corsept, France

Elle s'appelait Laëtitia. Elle avait 34 ans. Son mari, âgé de 28 ans, est soupçonné de l'avoir renversée le 4 décembre au soir après une dispute, à quelques centaines de mètres de leur domicile, au lieu-dit la Bigautais . Il est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. La commune est encore sous le choc.

"C'est abominable, dramatique et triste" commente le maire de Corsept Patricia Ben Belkacem. "Notre rôle insiste l'élue c'est de continuer à protéger les enfants et qu'en cette période de festivités ce soit le moins pénible pour eux". Les plus petits de la fratrie ont 5, 7 et 9 ans. Les plus âgés sont collégiens à Saint Brévin; ils ont 11 et 13 ans. La famille vivait au lieu-dit la Bigautais dans une maison aujourd'hui placée sous scellés, propriété de leurs voisins. Ces derniers affirment n'avoir jamais entendu le couple se disputer. En revanche ils parlent d'une mère de famille soumise, qui ne travaillait plus depuis quatre ans à l'aspect négligé et au visage marqué par l'alcool. Ils évoquent enfin un époux "manipulateur, hyper nerveux qui avait pour habitude de démarrer sa voiture à fond".