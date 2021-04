Corte : la sous-préfecture prise pour cible

" Peu avant minuit, un individu a tiré des coups de feu sur la sous-préfecture de Corte " rapporte ce jeudi matin la préfecture de Haute-Corse via un communiqué. Un homme qui a tiré à plusieurs reprises contre la façade du bâtiment à l'aide d'un pistolet automatique 9 mm.

"Certains tirs ont traversé une vitre et pénétré dans un bureau administratif", précise le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery ce mercredi.

Le tireur serait reparti à pied après avoir ramassé les douilles selon le parquet de Bastia qui indique que suite à "la particulière gravité de ces faits", une enquête pour dégradation par moyen dangereux pour les personnes, délit passible de 10 années d’emprisonnement, a été ouverte et confiée à la section de recherche de Corse et la brigade de recherche de la gendarmerie de Corte.

Le préfet de Haute-Corse exprime par ailleurs ce mercredi sa « profonde indignation face à un geste d’une particulière gravité, qui a mis en danger des agents et leur famille. » Il condamne « très fermement » cet agissement et « assure tous les agents de la sous-préfecture ainsi que leur famille de son plus profond soutien. »