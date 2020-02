Corte, meurtre de B. Casanova : Après l'indignation, quelles actions ?

Corte, France

"Il y a trop d'armes à Corté ? -Ah, il paraît...surtout les jeunes en ce moment...ils sont armés...il faut pas dire grand-chose...-Comment il faudrait faire avec ces jeunes selon vous ? -Je ne sais pas, aucune idée...après, ce sont les parents aussi..."

Ce septuagénaire cortenais a l'air un peu désemparé quand on lui pose la question. Venu témoigner lui aussi de son soutien à la famille de Barthélémy Casanova et à ses proches, il contemple les centaines de personnes qui se massent devant le collège-lycée Pasquale Paoli. Un agglomérat humain silencieux, jusqu'à son arrivée au pied de l'hôtel de ville. Solennel aussi, face à Michaela Sindali, courageuse maman qui a marché aux côtés des siens, et d'inconnus venus de toute la Corse. Après que celle-ci ait allumé une bougie blanche en haut de l'escalier, ce sont des roses rouges qui s'entassent sur le parapet. Certains tiennent des rameaux d'olivier dans leurs mains.

Marie, venue témoigner sa solidarité à la famille, voudrait qu'au-delà de l'émotion, une prise de conscience s'opère collectivement.

"On espère que cela peut faire changer les choses, parce que les premières mobilisations il y a dix ans* et plus, n'ont pas fait avancer les choses, mais là, ça suffit maintenant. La mobilisation citoyenne et les associations doivent faire prendre conscience qu'il faut changer les règles de vie et de comportement dans la société".

Michaela Sindali, (en haut de l'escalier) mère de la victime, allumant une bougie en mémoire de son fils, abattu le 28 janvier. B. Casanova était aussi conseiller municipal. © Radio France - Olivier Castel

Des contrôles à l'entrée des établissements de nuit ?

Ce triste matin de janvier 2020 restera pour beaucoup dans l'assistance comme une injustice, celle d'un coup de feu et d'un homme fauché par une balle. Celle des armes dans les établissements festifs. Par la voix de Dominique Bianconi, le collectif "A Maffia Nò A Vita Iè" demande des mesures à l'Etat, mais pas seulement.

Par exemple, est-il normal que l'on puisse rentrer armé dans un établissement ? Est-il normal que l'on puisse servir de l'alcool à des jeunes (mineurs) ? [...] Il y a des mesures qui dépendent de l'Etat, mais il faut aussi qu'au moment où ces contrôles pourraient être faits, il n'y ait pas une levée de boucliers pour empêcher que ces contrôles portent leurs fruits.

" C'est horrible d'en être à demander à ce qu'on soit plus "fliqués" "

Contrôler, surveiller, c'est une demande que formule la fédération des commerçants cortenais depuis plusieurs années, explique sa présidente, Cathy Acquaviva.

Il faut des caméras de surveillance à l'intérieur bien sûr, mais à l'extérieur aussi. Il faut des portiques de sécurité, il faut des vigiles. Ce n'est quand-même pas normal que des jeunes entrent armés dans une boîte ! [...] Je suis révoltée, c'est tout, ça ne devrait plus arriver. C'est horrible, aussi, d'en être à demander à ce qu'on soit plus "fliqués", vous vous rendez compte?

La tête du cortège, avec la famille de la victime, et des membres du collectif © Radio France - Olivier Castel

* Le 5 février 2010, Antoine Casanova, 21 ans, étudiant de l'université de Corti originaire de Pitretu-è-Bichisgià, était tué d'une balle dans la tête aux abords d'un bar de nuit. Un marche blanche avait là aussi réuni la société corse, élus compris, dans les rues de la cité paoline.