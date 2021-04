Cossé-le-Vivien : des panneaux photovoltaïques à l'origine d'un incendie

Un important incendie s'est déclaré ce mardi en début d'après midi à Cossé-le-Vivien (Mayenne) au lieu-dit Les Fauvelières. La toiture d'un pavillon s'est embrasée.

On ignore la cause précise de l'incendie, mais on sait que ce sont les panneaux photovoltaïques qui sont à l'origine du sinistre. Le couple qui habitait le pavillon a dû être relogé. Pour venir à bout des flammes, pas moins de 14 sapeurs pompiers ont été mobilisés avec cinq véhicules et la grande échelle. Il a fallu deux lances incendies pour circonscrire le feu.