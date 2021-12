Cossé-le-Vivien : un appel à la solidarité pour une famille qui a tout perdu dans un incendie

Un appel à la solidarité est lancé à Cossé-le-Vivien, en Mayenne, pour venir en aide à une famille qui vient de tout perdre dans l'incendie de sa maison, ce vendredi 24 décembre. La mairie invite toutes celles et ceux qui le peuvent à donner des vêtements pour le couple et la fille de 17 ans.

Elle a tout perdu le jour de Noël. Une famille de Cossé-le-Vivien, en Mayenne, se retrouve sans toit et complètement démunie après l'incendie de sa maison ce vendredi 24 décembre, un peu avant 5 heures du matin.

La mairie lance donc un appel à toutes les personnes qui auraient des vêtements et des chaussures pour le couple et sa fille de 17 ans. Des vêtements en taille XS, S, XL et des chaussures en taille 37, 38 et 44.

Si vous pouvez aider cette famille, vous appelez au standard de France Bleu Mayenne au 02 43 67 11 11, nous vous donnerons un numéro de téléphone mis en place par la municipalité de Cossé-le-Vivien. Une permanence est aussi exceptionnellement ouverte ce vendredi de 14h30 à 18h30, derrière la mairie dans la salle des associations.