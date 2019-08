Costa Verde : un homme de 61 ans porté disparu depuis lundi

Dominique Cremy un homme âgé de 61 ans n'a plus donné signe de vie après avoir quitté son domicile lundi 12 août vers 21h00

Cervione, France

La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Dominique Cremy. Âgé de 61 ans, 1 mètre 75, de forte corpulence, l'homme n'a plus donné signe de vie après avoir quitté son domicile de Cervioni, lundi soir vers 21h. Il porte des lunettes et serait vêtu d’un short rouge, un tee-shirt gris et de chaussures du type « Crocs ». Les enquêteurs invitent toute personne ayant croisé ou aperçu M. Cremy, à contacter la gendarmerie de Cervione 04 95 38 13 93 ou composer le 17.