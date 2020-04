Côtes-d’Armor : la gendarme retrouve l'homme qui a jeté un chien dans une poubelle

Mercredi 15 avril, à Guingamp, un jeune adolescent s'approche d'une benne à ordure et découvre à l’intérieur un chien vivant dans un sac poubelle. Une affaire évoquée dès le lendemain dans la presse locale.

Une gendarme décide de mener l'enquête

Les détails évoqués dans l'article font froid dans le dos. On apprend que l'animal présente une blessure sur la tête et un œil crevé. Une association locale d'aide et de refuge pour les animaux dépose plainte. Une gendarme de la compagnie de Guingamp découvre cette histoire en lisant le journal.

La militaire s'empare alors de l'affaire et lance une enquête de voisinage. En quelques jours, elle arrive a résoudre l'affaire : "L'enquête réalisée a permis d'identifier l'auteur de cet abandon. En fait, celui-ci a récupéré un chien d'une portée auprès d'un voisin. Les blessures ont été occasionnées par un autre chien mais aucun soin n'a été prodigué. Ne pouvant finalement s'en occuper par manque de disponibilité, et ne pouvant le confier à des amis, il a décidé de s'en séparer", explique les gendarmes bretons sur leur page Facebook.

Le propriétaire de l'animal sera poursuivi devant le tribunal de police. Le chien, qui se porte bien, a trouvé refuge dans une nouvelle famille.