Un yacht coule par 2.500 mètres de fond sur la Côte d'Azur, les sept passagers en sortent indemnes

Un yacht de 19 mètres a sombré ce samedi, vers midi et demi, au large de Beaulieu-sur-Mer. Le naufrage s'est déroulé à 35 km des côtes et a été occasionné par une importante voie d'eau qui reste encore inexpliquée. La brigade de gendarmerie nautique d’Antibes arrivée sur place a alors trouvé sept personnes, les passagers, sur une embarcation annexe, sorte de radeau de survie. Un voilier était aussi présent sur zone. Il avait été détourné par le CROSSMED pour prendre en charge les naufragés. Seuls quelques bagages et valises ont pu être récupérés avant que le yacht ne coule à 2.500 mètres de profondeur.

Les naufragés, sains et saufs, ont ensuite été débarqués par le voilier sur le port de Beaulieu-sur-Mer, toujours selon les infos de la gendarmerie.

Une surveillance de la zone du naufrage a été mise en place afin de surveiller une possible pollution en surface car le bateau a coulé avec près de 7.000 litres de gasoil dans ses réservoirs.