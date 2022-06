Lundi soir, avant minuit, un refus d'obtempérer sur l'autoroute A16 va mener les policiers à une découverte pour le moins surprenante. Le chauffeur en fuite transportait des réfugiés dont des femmes et des enfants.

Côte d'Opale : 37 exilés retrouvés dans un fourgon avec des femmes et des enfants à bord

Les policiers circulent sur l'A 16 au niveau de l'échangeur 42, près de Calais, lorsqu'ils tentent de contrôler un fourgon. Ce dernier ne s'arrête pas et prend la fuite.

Le chauffeur sera finalement intercepté entre Ambleteuse et Wimereux. Les policiers découvrent alors 37 exilés à l'arrière du fourgon. Parmi eux, des femmes et des enfants. Ils ont tous té retrouvés sains et saufs.

Le conducteur a été placé en garde-à-vue lundi soir, celle-ci est prolongée jusqu'à ce mercredi. Il est soupçonné de faire partie d'un réseau de passeur.