Côte d'Opale : les renforts d'été de secours et forces de sécurité se mettent en place

Côte d'Opale, France

Avec les trois noyades de ces jours derniers, les CRS secouristes de plages sont très attendus, même s’ils sont largement épaulés par les sauveteurs de Snsm, mobilisés par les communes. Les CRS seront 36, sur tout notre littoral.

36 CRS sur les plages

Car, en plus de surveiller les baigneurs, les CRS garderont un œil sur tous ceux qui s’approchent trop des zones surveillées. C’est la mission « plan d’eau » détaille le Commandant Coquard : "La mission plan d'eau a pour but de gérer les plaisanciers et les excès des sports nautiques, notamment les jet-ski, les planches à voile qui s'éloignent trop du bord. Il s'agit de faire respecter les règles de plaisance, au-delà de la bande des 300 mètres."

Poste avancé, pour les pompiers

Pour porter secours et tenir compte de l’affluence dans les stations balnéaires, les pompiers renforcent également leur dispositif. Et ils créent un poste avancé, à l’aéroport du Touquet, pour s’affranchir des bouchons, raconte le capitaine Degroote : "On est confronté à des problèmes de circulation. Sans, l''activation de ce poste avancé, on aurait des durées d'arrivée des moyens de secours plus importantes que le reste de l'année."

Sept sapeurs-pompiers supplémentaires seront à la garde, au niveau du poste avancé, pour le secours à personne et la lutte contre l'incendie, avec des véhicules.

Patrouilles en VTT, pour les gendarmes

La démarche est identique pour les gendarmes, qui vont multiplier les patrouilles, à partir de postes provisoires. Le capitaine Hoste est le Commandant en second de la Compagnie d’Ecuires : "Ces gendarmes viennent en plus pour des missions de sécurité publique, de prévention, de dissuasion, d'intervention et d'enquête."

On profite de l'été pour armer ces postes avec des moyens qu'on n'emploie pas forcément tout au long de l'année, donc ils y aura des patrouilles pédestre, mais aussi à vélo.

Bornes anti-intrusion, au Touquet

Au Touquet, c’est la gestion des soirées rue Saint-Jean, entre les bars et les boites de nuit -qui ferment à 7h du matin- qui va notamment mobiliser les policiers. L’occasion de tester un nouveau dispositif de 18 bornes anti-intrusions couplées aux 70 caméras du centre ville. Alain Vernoy est le patron du commissariat de la ville: "Ces bornes anti-intrusion remplacent les véhicules et les blocs béton qui étaient utilisés précédemment afin de protéger le public qui se trouve en mode piéton dans le centre-ville."

En cas de besoin, les bornes sont rétractables, donc on peut faire baisser une borne pour engager un véhicule de police ou de secours.

Enfin, les militaires de l’opération Sentinelle seront également sur le terrain, notamment pour les grands rassemblements, comme les feux d’artifices.