Ambleteuse, France

C’est le deuxième procès du maire d'Ambleteuse. Il a été relaxé une première fois, sur des erreurs de procédure. Mais le procureur -qui demande 2.000 euros d’amende - a insisté, ainsi que les associations locales à l’origine de la plainte.

Quand le maire parle d’une maladresse administrative, elles évoquent, elles, un élu qui, depuis plus de dix ans, cherche à valoriser deux parcelles agricoles, en les rendant constructibles. Leur valeur pourrait ainsi atteindre le million d’euros. L’association « Sauvegardons Ambleteuse » et son président, Philippe Capelle, demandent donc que le maire soit déclaré inéligible : "Un élu doit rendre compte de ses actes, peut-être même plus qu'un autre justiciable, parce qu'il a vis-à-vis des gens, un devoir d'exemplarité".

Il y a une règle : une exploitation agricole en activité est classée en zone agricole. L'élu qui avait un devoir d'exemplarité, il a jouit d'un régime d'exception.

Le maire d’Ambleteuse se défend en parlant d’"instrumentalisation de la justice à des fins politiques". Il dit avoir face à lui les opposants à son projet de nouveau centre-bourg.

La justice administrative vient de dire que le Plan local d'urbanisme de la Terre des Deux-caps, approuvé avec le vote du maire, est illégal. En cause, notamment, le classement en zone constructible de six parcelles d’espace verts protégés, dont les deux terrains familiaux du maire d'Ambleteuse.