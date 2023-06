Côte-d'Or : 100 hectares de végétation menacés par un incendie dans un champ ce vendredi 30 juin

Un de plus. Les sapeurs-pompiers de Côte-d'Or ont du une nouvelle fois intervenir ce vendredi 30 juin sur un incendie de végétation. Il a mobilisé les équipes de Semur-en-Auxois, de Pouilly-en-Auxois et de Montbard. Tous sont intervenus sur les communes de Brianny et Braux.

Les sapeurs pompiers ont rapidement éteint un feu de récolte sur pied dont les flammes menaçaient une centaine d'hectares de végétation arbustive.

Le sinistre n'a pas fait de victimes. Au final et grâce à l'intervention rapide, le feu n'a détruit que huit hectares de champ, une presse et des bottes de paille qui sont partis en fumée.

L'intervention a nécessité la mobilisation de deux camions citerne, d'un camion citerne "grand capacité" et d'un chef de groupe feux de forêt.