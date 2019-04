Côte-d'Or : quatre ans après, le traumatisme de l'incendie du plateau de Chenôve reste bien ancré dans les mémoires

Dijon, France

Sept hectares de végétation sont partis en fumée sur les hauteurs de Plombières-lès-Dijon pendant ce weekend pascal. Le feu s'est déclaré samedi après-midi et a nécessité l'intervention d'une trentaine de sapeurs pompiers. Le site est resté sous surveillance jusqu'à ce lundi pour éviter que des foyers ne redémarrent.

Une 30aine de sapeurs-#pompiers de #Cotedor combattent un feu de sous-bois de plusieurs hectares à #PlombièresLèsDijon. L'hélicoptère de la Gendarmerie a facilité la reconnaissance du sinistre : les moyens ont été donc déployés stratégiquement pour limiter la propagation du 🔥. pic.twitter.com/NC524At1oA — SDIS 21 - Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or (@sdis21) April 20, 2019

L'incendie de Chenôve toujours dans les mémoire

En juillet 2015, ce sont quatre vingt hectares de forêt qui avaient brûlé sur le plateau de Chenôve, près de Dijon. Cet incendie qualifié d'historique avait aussi entraîné l'évacuation de maisons et d'un centre équestre.

France Bleu Bourgogne était retourné sur place un an après pour dresser un bilan. Mais si les années passent, le souvenir reste, lui, intact.

C'est le cas notamment au Cercle Hippique Dijonnais qui avait du être évacué en catastrophe car menacé par l'arrivée des flammes près du site.

La forêt est située juste à côté du cercle hippique © Radio France - Christophe Tourné

La responsable des écuries, Marie Seguin, s'en souvient comme si c'était hier.

Souvenir d'une journée de panique avec Marie, la responsable des écuries Copier

L'unique bouche à incendie située au Cercle Hippique Dijonnais © Radio France - Christophe Tourné

A l'époque, il n'existait sur place qu'une seule bouche à incendie, dont le débit était insuffisant. Les camions de pompiers s'y relayaient en file indienne pour s'approvisionner en eau. Depuis son débit a été augmenté et des bassins de rétention d'eau ont été aménagés.

Bassin de rétention d'eau en prévention des incendies © Radio France - Christophe Tourné

Bâtiment construit depuis l'incendie pour améliorer l'approvisionnement en eau © Radio France - Christophe Tourné

Pour le directeur du cercle hippique, Geoffroy Lalloz, les efforts effectués depuis l'incendie de juillet 2015 semblent suffisants, d'autant plus qu'un autre projet de bassin de rétention d'eau est en cours. Une bande de sécurité a également été réalisée à l'orée de la forêt pour éviter que les flammes n'atteignent les installations.

En revanche, Geoffroy Lalloz estime que si le grand public a été marqué par cet événement à l'époque et s'est montré plus prudent et respectueux des consignes de prévention, plus on s'éloigne de la date, moins cette vigilance est importante.

Que faire face à un incendie ?

La préfecture de la Côte-d'Or a édité sur son site internet, une liste de conseils à adopter lorsqu'on se trouve face à un incendie.

Appeler les sapeurs-pompiers le 18 ou le 112 en précisant :