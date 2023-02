Côte-d'Or : 2.700 euros d'amendes pour la propriétaire de chiens tueurs

Plus de 2.700 euros d'amendes pour la propriétaire de deux chiens, responsable d'un véritable carnage. Il y a 4 ans à la veille de Noël, à Chivres, près de Brazey-en-Plaine, deux molosses ont dévasté tout le cheptel d'un couple d'agriculteurs à la retraite. Les deux chiens, un labrador croisé boxer et un dogue des Canaries, ont tué 6 moutons, 2 chèvres et 33 poules.

La propriétaire des chiens ne s'est jamais présentée devant le tribunal de police. Ce lundi 6 février, la justice la condamne à 41 amendes à 10 euros (correspondant aux nombre d'animaux tués), 1.316 euros de préjudice matériel, 1.000 euros de préjudice moral. Elle devra aussi s'acquitter des frais de justice qui s'élèvent à 1.000 euros.

Agnès et Pierre, la fille et le gendre du couple d'agriculteurs sont venus en revanche entendre le tribunal rendre son jugement, et 4 ans après le drame, la colère est toujours là. "Cela ne remplace pas les animaux massacrés" souligne Pierre. "Je vous invite à aller voir sur You Tube le reportage réalisé le lendemain par les journalistes de France 3 (Attention, images déconseillées aux personnes sensibles). Vous verrez ce qui s'est passé ! Nos parents restent marqués par ce drame, cela a profondément perturbé ma Belle-mère. C'est toute leur vie qui est partie en quelques heures."

Ni excuses, ni regrets

"Une pétition avait même circulé dans le village, signée par 200 personnes, pour réclamer l'euthanasie de ces chiens, car on les pense dangereux et capables de recommencer" souligne Agnès, la fille des agriculteurs.

La propriétaire des chiens etait locataire du couple à la retraite. Peu après le massacre perpétré par ses chiens elle a quitté la région "pour le Sud de la France." Selon les victimes, elle ne se serait jamais excusé, et n'a pas non plus exprimé de regrets. "On espère qu'elle paiera ce qu'elle doit " souhaite Agnès. "Mes parents sont âgés de 88 et 94 ans et ils ont besoin de tourner la page, même si aujourd'hui, à part deux poules, ils sont incapables moralement de reprendre des animaux."