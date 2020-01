Côte-d'Or : 33 pompiers victimes d'agressions en 2019

Côte-d'Or, France

L'année dernière, le SDIS21 a recensé 33 agressions envers des pompiers de Côte-d'Or. Dans le détail, le directeur des pompiers parle de 16 agressions verbales, de 14 agressions physiques et de 3 agressions armées, avec des couteaux par exemple.

"Les pompiers se font cracher dessus, insulter, mordre" - Jean Chauvin, président des pompiers en Côte d'Or

"Sur l'ensemble du département, on observe une augmentation des déclarations d'incivilités et de dépôts de plaintes, confie Jean Chauvin, président des pompiers en Côte d'Or. On voit bien le détail des comptes-rendus : trop souvent, les pompiers se font cracher dessus, se font insulter, se font mordre." Depuis 2018, le président l'assure : la démarche de dépôt de plainte a été facilitée pour le personnel.

Des menaces de mort

Le constat est le même du côté de David Camus, pompier depuis 12 ans. "On se fait souvent caillasser, un jour on nous a même volé notre ambulance alors qu'on venait en aide à une victime". Le pompier l'avoue, il part en intervention avec la peur au ventre : "Sur un interpellation, un homme violent a menacé mes enfants, ma famille. Dijon c'est une petite ville, mes collègues et moi avons peur maintenant de nous balader en ville avec nos enfants."

Une augmentation du nombre d'agressions

En 2017, 5 pompiers ont été victimes d'agressions, et 4 atteintes aux véhicules ont été recensées. En 2018, le directeur évoque une baisse avec un total de 5 agressions. "On est dans une ambiance moins bienveillante qu'avant. Les Français ont certainement changé leur regard sur tout ce qui représente l'état et l'institution, malheureusement. Les pompiers, avec leurs tenues, sont mis dans le même sac. Pas mal de gens se permettent des gestes et des actes qu'ils ne faisaient pas avant", lâche le président.

Les pompiers sont en grève depuis le mois de juin. Ils réclament plus de moyens humains et financiers. En Côte-d'Or, des gilets anti-couteaux pourraient être fournis aux pompiers. "Une protection insuffisante" selon les syndicats qui demandent à être plus nombreux lors des déplacements.

2019 : les pompiers de Côte-d'Or en chiffres