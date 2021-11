Côte-d'Or : 44 chiens victimes de maltraitance retirés à leur propriétaire à Pouillenay

Une exploitation d’un autre âge, des bâtiments insalubres, et des faits de maltraitances graves, c'est ce qu'ont découvert les gendarmes dans un élevage de chiens à Pouillenay. Ils ont retiré une quarantaine à leurs propriétaires. Ils ont été confiés à des associations de protection animale.

Le lundi 15 novembre dernier, suite à l’opposition aux contrôles par les services de la Direction Départementale de la Protection des Populations de Côtes d’Or (DDPP21) de deux exploitants agricoles, éleveurs de chiens et de bovins de Pouillenay, la gendarmerie procède à une opération qui conduit au retrait de 44 chiens, victimes de maltraitances.

Une première alerte, il y a plus d'un an

Fin septembre 2020, les services de la DDPP21 se présentent pour procéder à un contrôle sur une exploitation agricole à Pouillenay (21). Ses agents ne peuvent alors accéder à certaines parties de l’exploitation mais identifient malgré tout certains signes de maltraitance animale. Un nouveau contrôle, mené en septembre 2021, connaît les mêmes effets, les agents étant confrontés à l’opposition des exploitants, éleveurs de chiens et de bovins.

Le Tribunal Judiciaire de DIJON confie alors l’enquête à la communauté de brigades de Venarey-lès-Laumes, et le 15 novembre 2021, une opération conjointe est organisée avec les effectifs de la compagnie de gendarmerie de Montbard, appuyés par les agents de la DDPP21, et en présence d’une magistrate du parquet de DIJON.

Les constatations font apparaître une exploitation d’un autre âge, des bâtiments insalubres, et des faits de maltraitances graves. Les animaux sont élevés dans des conditions sanitaires déplorables ( excréments, cadavres d’animaux, …). Les deux exploitants sont placés en garde à vue et sont présentés à l’issue devant un juge d’instruction de DIJON. Placés sous contrôle judiciaire, les deux hommes ont interdiction d’exercer la profession d’éleveur et de vendre des chiens.

44 chiens, de race boxer et berger allemand, sont retirés en vertu de l’article 99-1 du code de procédure pénale, et confiés à des associations de protection animale.