Côte-d'Or : 65 000 euros de vélos électriques "Flyer" volés à Gevrey Chambertin

Le préjudice s'élève à 65.000 euros, chaque vélo coutant au minimum 4.000 euros pièce. Les voleurs ont dû, avant de faire main basse sur la précieuse marchandise, venir à bout de trois niveaux de sécurité, dont une épaisse et lourde grille en fer. Ce constat, Marc Fossaert l'a fait à son retour de congés en rentrant à Gevrey Chambertin.

Un cambriolage réalisé par des professionnels ?

Vu le mode opératoire, il pourrait s'agir de l'œuvre d'une bande organisée, selon le représentant de la marque Flyer, victime de ce cambriolage, car son entrepôt n'a pas pignon sur rue comme un magasin physique par exemple.

"Est ce que c'était organisé? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que soit j'ai été pisté, suivi depuis pas mal de temps, j'ai un camion assez identifiable, ils ont dû repérer ou se trouvait mon local. Il y a quand même un mode opératoire complet et organisé parce que il y avait des gros volets métalliques, roulants, très lourds, hyper sécurisés, très épais aussi. Et je pense qu'ils ont passé au moins une vingtaine de minutes pour pouvoir fracturer ce volet. En plus, le local est situé à moins de 100 mètres de la gendarmerie. Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard." explique Marc Fossaert.

Des vélos de la marque Flyer © Maxppp - ALESSANDRO DELLA BELLA

Comment repérer un vélo volé lors d'un achat sur internet ?

Marc Fossaert appelle donc à la vigilance pour ne pas, à votre tour ,vous faire avoir en achetant un vélo Flyer proposé sur internet. Il y a d'ailleurs plusieurs points qui peuvent vous éviter de tomber dans le piège.

"Quelque soit le vélo, il faut toujours bien vérifier son numéro d'identification gravé sur la barre en dessous de la selle. Pour un vélo électrique, il doit aussi être accompagné de l'ensemble des accessoires, le chargeur et les clés. Donc dès qu'il manque quelque chose, il y a de fortes chances que ce soit un vélo volé. Il faut aussi exiger la facture d'achat. Enfin, si le prix paraît très attractif. Là, aussi, il y a anguille sous roche." rappelle Marc Fossaert.

En cas de doute, il ne faut pas hésiter à alerter la police ou la gendarmerie.

