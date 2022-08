Côte-d’Or : carton plein pour les 32èmes Nuits des Etoiles à l’observatoire des Hautes-Plates, près de Dijon

Avoir des étoiles plein les yeux : plusieurs chanceux et chanceuses y ont eu le droit en ce début du mois d’août. Les quelques 80 volontaires mobilisés pour ces Nuits des Etoiles à Corcelles-les-Monts (Côte-d'Or) ont accueilli plus de 3.700 personnes, au plus fort de ces soirées du 5 et 6 août. Cette année, ces nuits étaient placées sous le signe de l’exploration spatiale. Les nombreux télescopes, stands et conférences organisés par l’association ont attiré beaucoup de monde. C'est le cas près de Dijon, avec l'opération menée par la Société d'Astronomie de Bourgogne.

L’observatoire victime de son succès

Près de l’observatoire des Hautes-Plates, il est difficile de se garer. Presque 1.000 véhicules sont garés en face du site, en ce soir du samedi 6 août. Des familles avec des enfants en bas âge, des passionnés d’astronomie ou des simples amateurs d’étoiles : tous ont tenu à faire le déplacement.

Ce qui les captive autant, c’est la Lune. Il est en effet possible de la voir à travers le télescope situé dans l’observatoire des Hautes-Plates. Les volontaires de la société d’astronomie de Bourgogne ont proposé des visites, par groupes de 20. Une attraction tellement prisée, que tous les créneaux de visites ont vite affiché complet. « Pour ceux qui n’ont pas eu cette chance, il est quand même possible de venir visiter l’observatoire tous les samedis durant l’été, et une fois par mois le restant de l’année », rassure Dominique Dhoosche, un des volontaires et ancien vice-président de la Société d’Astronomie de Bourgogne.

Pour Jared, 27 ans, ce n’est pas grave. Ce dijonnais est venu accompagné de son frère Raphaël, 14 ans, qui habite à Brive. Pour eux, le plus important est d’observer les planètes du système solaire. « Ce que je veux voir surtout, c’est Jupiter. Une planète belle en soi et qui a des caractéristiques bien précises », argumente Jared.

Les conditions sont en effet favorables pour pouvoir observer ces corps qui composent le ciel. « Avec cet horizon dégagé, il est même possible d’apercevoir la planète Saturne, Jupiter mais aussi la Voie Lactée. C’est là que naissent et disparaissent les étoiles », précise Eric Chariot, directeur du développement de la Société d’Astronomie de Bourgogne.

REPORTAGE - Les 32èmes Nuits des Etoiles en Côte-d'Or dans l'observatoire des Hautes-Plates, à Corcelles-les-Monts Copier

L’astronomie en s’amusant

Au cours de ces soirées, plusieurs stands ont été dressés. Initiation à l’astronomie, observation sur plusieurs télescopes d’étoiles et de planètes ou encore des jeux et des conférences. Parmi ces conférences, celle pour savoir comment devenir astronaute. Salomé, collégienne à Dijon, la suit attentivement avec ses parents et des amis d’enfance. En voyant la démonstration des tests que doivent passer les candidats pour devenir astronaute, elle abandonne l’idée.

« J’ai vu la centrifugeuse, une machine qui tourne sur elle-même et dans laquelle sont installés à tour de rôle les candidats. Ca ne m’a pas motivée du tout. Je préfère partir à la recherche de Saturne : je veux la voir de mes yeux, autre part que dans un livre de Sciences et vie de la Terre », explique la jeune fille de 13 ans.

Comme elle, des milliers de visiteurs se passionnent pour cette quête. Au vu de la foule de ces deux jours, la société d’astronomie de Bourgogne planche déjà sur la 33ème édition de ces Nuits. Elles doivent se tenir l’année prochaine.