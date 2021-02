Côte-d'Or : de gros dégâts à la salle des fêtes de Sombernon suite à une rupture de canalisation

Est-ce l'effet du gel à cause de la période de grand froid que la Côte-d'Or vient de connaître ou est-ce dû à une autre cause ? Le résultat est de toute façon le même. Une canalisation a rompu déversant des litres d'eau dans la salle des fêtes de Sombernon. La découverte des dégâts a été effectuée ce lundi matin, ce qui laisse à penser que l'incident s'est produit pendant le week-end.

Les pompiers appelés sur les lieux

L'eau a envahi les 1 200 mètres carré des locaux et il a fallu l'intervention des sapeurs pompiers pour nettoyer les lieux et pomper l'eau. L'intervention s'est déroulée ce lundi 15 février. On ignore pour l'instant le montant des dégâts. Tout cela sera sans doute préciser dans les prochains jours après une expertise.