Côte-d'Or : de nouveaux incendies dans des champs à Villy-le-Moutier et à Lux ce mardi 27 juin

Un premier incendie à Villy-le-Moutier

Au moins 15 hectares sont partis en fumée ce mardi après-midi dans un champ de Villy-le-Moutier en Côte-d'Or. Il a nécessité l'intervention de cinq camions citerne et d'une trentaine de sapeurs pompiers du SDIS 21 avec la mise en place d'un commandement et l'utilisation d'un drone. Des renforts des centres de secours de Beaune, Saint-Jean-de Losne, Nuits-Saint Georges, Dijon Nord et de Brazey-en-plaine ont été dépêchés sur place ainsi que de la direction départementale. Le feu était en cours d'extinction vers 15h.

ⓘ Publicité

Un autre incendie à Lux

Un autre champ de culture non moissonneuse a également été le théâtre d'un incendie ce mardi après-midi. Là encore, il a nécessité la mobilisation d'importants moyens. Six camions citerne et 24 sapeurs pompier****s venus de Dijon Nord, Gevrey-Chambertin, Is-sur-Tille Mirebeau-sur-Bèze, Nuits-Saint-Georges, Selongey et de la direction départementale. La surface détruite par les flammes n'est pas encore estimée.

Pour gérer et coordonner ces interventions et assurer les départs plus courants, le centre opérationnel départemental d'Incendie et de Secours de Côte-d'Or a été activé. Il mobilise six sapeurs pompiers.