Côte-d'Or : début d'incendie dans un appartement à Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine, France

C'est vers 10 heures ce samedi matin que les pompiers ont été appelés pour un début d'incendie à Châtillon-sur-Seine, rue du général de Gaulle. Le feu est parti d'un appartement du quatrième et dernier étage. Les habitants ont évacué les lieux mais il n'y a pas eu de blessé mais une personne a été incommodée par les fumées. Il s'agit du locataire qui n'était pas là au moment des faits et qui a voulu aller récupérer ses chiens à l'intérieur. Les pompiers les avaient déjà sortis et les animaux étaient sains et saufs.

Une plaque de cuisson à l'origine du sinistre

L'origine du feu a été identifiée par les pompiers, il s'agit de la plaque électrique de cuisson. Tous les habitants ont pu regagner leurs logements en fin d e matinée. La personne incommodée par les fumées a elle, été transportée au Centre hospitalier de Châtillon pour un contrôle. Elle sera relogée dans la famille indiquent les pompiers.