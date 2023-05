Côte-d'Or : des cambrioleurs emportent un coffre-fort de 80 kilos

"J'étais pas forcement la cible, mais la cible etait un établissement qui a bien travaillé durant le weekend de l'Ascension et où les malfaiteurs savaient qu'ils trouveraient de l'argent." Christophe Ledru, le patron de l 'hôtel-restaurant "l'Ouvrée" à Savigny-lès-Beaune (Côte-d'Or) est encore sous le choc. Ce lundi 22 mai, il a découvert un grand vide dans son bureau : le coffre-fort qui contenait toute la recette du weekend s'est envolé.

ⓘ Publicité

"5000 à 8000 euros, la recette du weekend"

"On estime qu'il contenait entre 5000 et 8000 euros, la recette restait à établir formellement, on devait la remettre à la banque ce lundi matin" précise Christophe Ledru. L'engin pèse pourtant 80 kilos mais cela n'a pas dissuadé les cambrioleurs. "Ils ont forcé plusieurs portes, dont une qui donne sur la rue, et ils ont su désactiver le système d'alarme. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, et même si le coffre avait pesé 500 kilos, ils auraient su le bouger" assure le patron de l'établissement.

Cet hôtel-restaurant a ouvert en 2019, il emploie 12 personnes et n'avait jamais été cambriolé. Son patron a fait le tour des autres commerçants du secteur pour les prévenir. "Mieux vaut ne pas avoir beaucoup d'argent liquide chez soi, je ne doute pas du travail de la gendarmerie, mais j'ai peu d'espoir que l'on retrouve quoique ce soit. À mon avis, le coffre est déjà au fond d'un étang ou bien on va le débusquer éventré dans les vignes" pronostique-il. Toute personne qui aurait vu quelque chose ou qui retrouve la trace de ce coffre est invitée à contacter la gendarmerie de Beaune.