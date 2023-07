Côte d'Or : des couvre-feux cette nuit à Beaune et Chalon-sur-Saône

A Beaune, une première nuit de couvre-feu attend les habitants des quartiers Saint-Jacques et Blanches-Fleurs.

Une nuit de couvre-feu à Chalon-sur-Saône et Beaune. Après les dégradations de la nuit dernière la municipalité de Chalon-sur-Saône reconduit son arrêté. Ainsi il est interdit de circuler entre 22 heures et 6 heures du matin dans les quartiers du plateau Saint-Jean, des Prés Saint-Jean et sur le secteur du stade.

ⓘ Publicité

Une première nuit de couvre-feu à Beaune

Même décision à Beaune, où le maire a pris un arrêté suite aux dégâts constatés ce matin dans le quartier Saint-Jacques. Il est interdit de circuler dans les quartier Saint-Jacques et Blanches-Fleurs entre 22 heures ce samedi et 6 heures du matin dimanche. Le premier adjoint de la ville, Pierre Bolze, justifie cet arrêté par une volonté de "donner un outil aux forces de l'ordre de pouvoir gérer les flux sur un périmètre".