Côte-d'Or : des malfrats en fuite rattrapés dans un champ

Trois ressortissants d''Europe de l'Est en fuite après un vol ont été interceptés mercredi par les gendarmes de Côte-d'Or dans un champ.

Les gendarmes de Côte-d'Or ont interpellé mercredi vers 16h, trois ressortissants des pays de l'Est auteurs d'un vol à la roulotte sur une aire de l'autoroute A36 entre Beaune et Besançon, précisément sur l'aire de Villy-le-Moutier. Le propriétaire de la voiture visitée, dans laquelle les malfrats avaient dérobé un sac, les a pris en chasse et a appelé les gendarmes qui ont poursuivi le véhicule. Les malfrats ont abandonné leur voiture sur la bande d'arrêt d'urgence avant de s'enfuir à travers champs. Ils ont été arrêtés peu de temps après.