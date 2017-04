Côte-d'Or : des pilleurs de péages enfin arrêtés par les gendarmes

Six malfaiteurs ont été arrêtés par les gendarmes de Côte-d'Or et du groupement spécial de Nancy, ce mardi. Cinq d'entre eux sont mise en examen. Ils démontaient et volaient la monnaie des caisses automatiques aux péages de tout le Grand Est de la France.

Les gendarmes les cherchaient depuis le mois de décembre 2016, date à laquelle cette équipe de malfaiteurs a commencé à s’attaquer aux caisses automatiques de plusieurs péage isolés sur le réseau autoroutier du Grand Est, explique un communiqué de presse du SIRPA, le service d'information des armées. "Agissant de nuit, avec des véhicules volés, les malfaiteurs fracturent la porte d’une cabine avant d’arracher le monnayeur au moyen d’une sangle ou d’une corde et de le vider de ses pièces de monnaie." Si les vols en eux-même n'ont rapporté que quelques centaines d'euros à chaque fois, ce sont les dégradations importantes sur les monnayeurs qui fait monter le bilan du préjudice à plus de 300.000 €.

L'enquête dirigée depuis Dijon

Une information judiciaire est alors ouverte à Dijon, en février dernier, pour vol en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction de véhicules par incendie, refus d’obtempérer, usurpation de plaques d’immatriculation et recel. Les gendarmes de Bourgogne-Franche-Comté aidés de la section de recherches de Dijon et d'un nouveau détachement de Nancy (l'OCLDI, l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante) organisent une cellule d'enquête dédiée. "Les investigations des gendarmes permettent d’identifier rapidement une bande organisée de malfaiteurs issus de la communauté des gens du voyage, implantés en Côte d’Or", précise le communiqué de presse.

Une quinzaine d’attaques de péages dans 8 départements du Grand Est

Les suspects sont impliqués dans une quinzaine d'attaques de péages dans les huit départements du Grand Est. Il faudra mettre en place un système d’alerte et de surveillance exprès avec la société d’autoroute pour prendre les malfaiteurs en flagrant délit. "Pour échapper aux forces de l’ordre, ils n’hésitent cependant pas à prendre l’autoroute à contresens et à rouler tous feux éteints à très vive allure en pleine nuit et dans le brouillard sur de petites routes de campagne", continue le communiqué. Six individus sont malgré tout interpellés en Côte-d'Or, ce mardi 11 avril. Cinq d'entre eux sont désormais mis en examen et les deux principaux suspects, des hommes d'environ 35 ans, aux lourds casiers judiciaires, ont été écroués.