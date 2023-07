Côte-d'Or : des tracts néo-nazis dans les boîtes aux lettres à Genlis

A Genlis la mairie va porter plainte pour "incitation à la haine raciale" ! Une information de nos confrères du Bien Public que le maire de la commune confirme à France Bleu Bourgogne. Insigne de l'armée hitlérienne et propos haineux : à Genlis (Côte-d'Or) des habitants de la commune viennent d'avoir la mauvaise surprise de découvrir un tract néo-nazi dans leurs boîtes aux lettres. Ce document a été distribué dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juillet dernier à au moins une centaine de maisons. Comme Le document imprimé sur une feuille de papier A4 appelle "à rétablir la domination de la race blanche en Europe". Il s'en prend aussi aux prétendus "médias juifs" et aux "envahisseurs noirs et arabes".

ⓘ Publicité

"C'est surprenant et surtout inadmissible" réagit Martial Mathiron, le maire de Genlis. "Plusieurs habitants sont venus s'en plaindre en mairie ou auprès de la police municipale. Tout le monde est révulsé par ces propos. Nous sommes une commune de 5300 habitants et je doute que ce soit un Genlisien qui ait fait cela. Ce sont des choses que l'on refuse d'accepter, que l'on refuse de voir."

loading

Martial Mathiron, maire de Genlis (Côte-d'Or) © Radio France - Thomas Nougaillon

Un site hébergé aux États-Unis

Interrogé sur les concordances entre ces tracts et d'autres diffusés récemment en Bretagne et dans le Jura , le procureur de Dijon, Olivier Caracotch, indique que "des recherches sont en cours pour d'éventuels recoupements, qui pourraient conduire à la saisine du pôle national de lutte contre la haine au parquet de Paris".

La préfecture de Côte d'Or a confirmé à l'AFP avoir également saisi la justice. Le tract renvoie au site internet "DemPart" (pour "Démocratie Participative"), que la justice avait demandé de bloquer fin 2018 à la suite de multiples condamnations sur des propos négationnistes, racistes, homophobes et antisémites. Le site, toujours visible en France car hébergé aux États-Unis, appelle notamment à soutenir le négationniste français Vincent Reynouard, arrêté le 10 novembre 2022 en Écosse après de multiples condamnations par la justice française.

"Je suis clairement inquiet sur le fait que ce tract soit distribué en ce moment dans un moment difficile pour les élus et pour la démocratie" complète Martial Mathiron. "Je pense que c'est volontaire de le faire apparaître dans cette période troublée." La gendarmerie a ouvert une enquête. Les personnes qui auraient été témoins de la distribution de ce tract peuvent contacter la brigade de Genlis.